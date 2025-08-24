Осенью россиян ждет трехдневная рабочая неделя

Первая рабочая неделя ноября 2025 года будет трехдневной. Это следует из постановления правительства России о переносе выходных, отмечает ТАСС.

На неделе с 3 по 9 ноября россияне будут отдыхать в понедельник и во вторник (3 и 4 ноября), а затем в субботу и воскресенье (8 и 9 ноября).

Таким образом, рабочими будут оставшиеся три дня – 5, 6 и 7 ноября.

При этом предшествующая рабочая неделя – с 27 октября по 2 ноября – будет шестидневной.

Четвертое ноября – это государственный праздник День народного единства, а присоединенный к нему выходной в понедельник 3-го ноября перенесен с субботы – 1 ноября.

