МИД Франции вызвал посла США из-за неприемлемого письма об антисемитизме

МИД Франции вызвал посла США в стране Шарля Кушнера после того, как он написал письмо, в котором обвинил французское правительство в «отсутствии достаточных действий» в борьбе с антисемитизмом.

Франция решительно отвергла «неприемлемые» обвинения в письме Кушнера, которые, по словам министерства, «не соответствуют качеству трансатлантических отношений» между США и Францией.

«Рост антисемитских проявлений во Франции с 7 октября 2023 года – это реальность, которую мы осуждаем и которой французские власти полностью привержены, учитывая нетерпимость этих актов», – говорится в заявлении министерства.

В заявлении также говорится, что в понедельник Кушнер будет вызван в штаб-квартиру министерства в Париже.

На вопрос CNN, поддерживает ли администрация Трампа заявления Кушнера, представитель Госдепартамента Томми Пиготт заявил: «Да, мы поддерживаем его заявления. Посол Кушнер является представителем правительства США во Франции и в этой роли отлично справляется с продвижением наших национальных интересов».

Согласно копии письма, переданного CNN посольством США, Кушнер заявил, что написал письмо из-за «глубокой обеспокоенности» ситуацией во Франции.

«Антисемитизм давно отравляет жизнь Франции, но он резко усилился после варварского нападения ХАМАС 7 октября 2023 года», – написал Кушнер. – С тех пор экстремисты и радикальные активисты, поддерживающие ХАМАС, развернули кампанию запугивания и насилия по всей Европе».

Париж, Елена Васильева

