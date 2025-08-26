Каждый четвертый человек в мире не имеет доступа к безопасной питьевой воде

Более 2 миллиардов человек, или почти каждый четвертый, по-прежнему не имеют доступа к безопасной питьевой воде . Об этом говорится в докладе Организации Объединенных Наций, опубликованном во вторник, 26 августа , в котором выражается обеспокоенность по поводу недостаточного прогресса в достижении всеобщего охвата.

По оценкам учреждений ООН по вопросам здравоохранения и защиты детей, в прошлом году каждый четвертый житель мира не имел доступа к безопасной питьевой воде, а более 100 миллионов человек по-прежнему использовали поверхностные источники воды, такие как реки, пруды и каналы. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) и ЮНИСЕФ отмечают, что отставание в реализации повестки дня по улучшению услуг водоснабжения, санитарии и гигиены (WASH) подвергает миллиарды людей повышенному риску заболеваний.

В совместном исследовании два агентства ООН также отмечают, что цель всеобщего доступа к 2030 году всё ещё далека от достижения.

«Вода, санитария и гигиена – это не привилегии, а основополагающие права человека», – говорит Рюдигер Креч, руководитель отдела ВОЗ по окружающей среде и изменению климата. «Мы должны ускорить наши действия, особенно в интересах наиболее маргинализированных сообществ».

Из 2,1 миллиарда человек, по-прежнему не имеющих доступа к безопасно организованным услугам питьевого водоснабжения, 106 миллионов используют поверхностные воды, что на 61 миллион человек меньше, чем за десятилетие. Число стран, полностью отказавшихся от использования поверхностных вод для питья, увеличилось со 142 до 154, говорится в докладе.

В 2024 году только в 89 странах имелись базовые услуги питьевого водоснабжения, из которых в 31 стране был обеспечен всеобщий доступ к этим безопасным услугам. 28 стран, где каждый четвертый житель по-прежнему не имел доступа к базовым услугам, в основном находились в Африке.

Что касается санитарии, с 2015 года 1,6 миллиарда человек получили доступ к базовым гигиеническим услугам (устройству для мытья рук с мылом и водой). Теперь этим комфортом пользуются 80% населения мира, по сравнению с 66% десять лет назад. Число людей, испражняющихся на открытом воздухе, сократилось с 429 до 354 миллионов, что составляет 4% населения мира.

Москва, Елена Васильева

