«Проверка» терминала: мошенники придумали новый способ обмана

Аферисты начали обманывать россиян, убеждая под видом специалистов компании-эквайера якобы проверить торговый терминал. Об этом сообщает управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ.

В ходе реализации мошеннической схемы под предлогом «тестирования терминала оплаты» руководство магазинов убеждают перевести деньги с личного счета на указанную карту с возвратом через 15-20 минут, но средства не возвращаются, предупредили в киберполиции.

Москва, Анастасия Смирнова

© 2025, РИА «Новый День»

