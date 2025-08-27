67% россиян снимают стресс после работы, листая соцсети

Большинство россиян – 89 процентов – испытывают стресс после работы. Такой результат показало исследование сервиса Работа.ру и социальной сети «Одноклассники». В опросе приняли участие более 3200 пользователей из всех регионов России.

34% респондентов признались, что сталкиваются со стрессом на работе ежедневно, 21% – несколько раз в неделю, а 9% – пару раз в месяц. Еще 32% отметили, что устают в периоды интенсивной рабочей нагрузки, и лишь 4% испытывают стресс очень редко.

Наиболее популярный отдых после работы для российских пользователей – просмотр контента в интернете (видеоролики, клипы, тексты). Этот вид расслабления выбрала почти половина опрошенных (47%). Занятие любимым хобби помогает 37% респондентам, а еще 30% россиян предпочитают проводить свободное время с семьей. Среди хобби, которые помогают отдохнуть после работы, первое место занимает спорт – его выбирают 41% респондентов. Рукоделие предпочитают 31% опрошенных, а музыку, вокал и танцы – 25%. Кулинарию выбирают 22% участников, а рисование – 21%. Садоводство популярно у 14% респондентов, ремонт и строительство – у 12%. Хобби, связанные с модой и красотой, отмечают 8% опрошенных.

В свободное от работы время россияне в основном сидят в социальных сетях: 67% респондентов чаще всего листают свои ленты. Значительная часть пользователей смотрит обучающий контент: 32% читают материалы блогеров-экспертов, а 17% смотрят мастер-классы.

Например, по данным «Одноклассников», наиболее востребованные тематики сейчас – рукоделие и DIY, забота о здоровье, новостной контент и кулинария. Развлекательные и информационные форматы также остаются популярными: 31% респондентов смотрят интервью, 30% играют в видеоигры, а 25% слушают подкасты. Еще 14% пользователей слушают онлайн-курсы. Стоит отметить, что каждый третий опрошенный отмечает, что все вышеперечисленные способы хорошо помогают справляться со стрессом.

Москва, Ангелина Сергеева

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube