В Южной Корее запретили все гаджеты в школах, включая телефоны

Южная Корея в среду приняла закон, запрещающий использование мобильных телефонов в учебных классах. Данное решение вступит в силу в марте 2026 года, оно запрещает использование в учебных классах всех подключенных к интернету устройств, включая мобильные телефоны.

Напомним, что ранее такие же решения были приняты в Австралии и Нидерландах.

Министерство образования Южной Кореи в своём заявлении пояснило, что будут предусмотрены исключения, например, когда телефоны используются в качестве вспомогательных устройств для учащихся с особыми потребностями или в образовательных целях. Оно подчеркнуло, что этот закон создаёт правовую основу для «ограничения владения и использования этих устройств» в контексте школьного обучения.

Национальная комиссия по правам человека недавно признала, что ограничения на использование телефонов в школах не являются нарушением прав человека, учитывая негативное влияние сетей на обучение и эмоциональное благополучие учащихся.

Однако небольшая оппозиционная партия Jinbo (Прогрессивная партия, левые) посчитала, что новый закон ставит под угрозу «цифровые права» студентов и их способность «делать ответственный выбор для себя».

Сеул, Елена Васильева

