Путин поздравил россиян с Днем знаний

Президент России Владимир Путин поздравил с Днём знаний школьников, учащихся колледжей, студентов, родителей и педагогов. В своем видеообращении президент отметил, что каждый связан с 1 сентября, поскольку свой путь к взрослой жизни у каждого начинался в школе и все хорошо помнят чувства радости и волнения, которые испытывали в этот день – 1 сентября.

Путин особо поздравил тех ребят, для которых сегодня прозвенит первый звонок. Ведь для них начинается новая, ответственная и увлекательная пора – время становления, развития, раскрытия способностей и талантов.

Президент подчеркнул, что российские власти будут делать все, чтобы у всех детей и у молодого поколения в нашей стране были лучшие условия для освоения современных знаний, дополнительных занятий, творчества, спорта и полезного досуга.

Путин подчеркнул, что будущее принадлежит умным, образованным, активным и неравнодушным людям, тем, кто впитывает знания, стремится к новому, кто хочет приносить пользу своей стране и добивается этой цели конкретными делами, победами и достижениями.

Москва, Елена Васильева

© 2025, РИА «Новый День»

