МЧС получит новые вертолеты для работы в Арктике

МЧС России до конца 2025 года года получит девять новых вертолетов Ми-38 для обеспечения безопасности в городах Арктики. Об этом сообщил журналистам замглавы МЧС Виктор Яцуценко.

«В ближайшее время, в конце 2025 года, мы получим на наших авиационных заводах вертолеты нового класса в арктическом исполнении – это Ми-38. Таких вертолетов мы в ближайшее время получим девять», – цитирует Яцуценко ТАСС.

Яцуценко добавил, что поставка вертолетов позволит закрыть вопросы безопасности в Певеке, Тикси, Диксоне и Сабетте. У вертолета Ми-38 радиус действия 1,5 тыс. км, уточнил замминистра МЧС.

Владивосток, Елена Васильева

