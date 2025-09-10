Жить до ста лет человечеству пока не грозит

После большого оптимизма, который в прошлом веке привел к тому, что продолжительность жизни до 100 лет считалась реальной, сейчас достичь этой цели становится все труднее.

К такому выводу пришли авторы исследования, опубликованного в журнале Академии наук США (PNAS) под руководством демографа Хосе Андраде из Института Макса Планка в Германии. Результаты, охватывающие 23 промышленно развитые страны, имеют значение для разработки пенсионной и социальной политики.

Данные о темпах роста продолжительности жизни свидетельствуют о том, что устойчивое ускорение первых десятилетий XX века осталось в прошлом. Начиная с конца XIX века и продолжаясь в следующем столетии, особенно в более богатых странах, быстрый прогресс в области гигиены и появление новых медицинских практик , таких как использование антибиотиков , подняли продолжительность жизни до ранее невообразимых высот. Настолько, что человек, родившийся в богатой стране в 1938 году, мог обоснованно рассчитывать прожить до 80 лет, что на целых 18 лет дольше, чем жил тот, кто родился всего 40 годами ранее.

Многие надеялись, что эта тенденция сохранится надолго, предполагая, что продолжительность жизни в 100 лет вскоре может быть достигнута. Анализируя демографические данные из 23 стран с высоким уровнем дохода, исследователи вместо этого отметили, что рост продолжительности жизни за последние десятилетия значительно замедлился: для тех, кто родился в период с 1939 по 2000 год, она снижалась со скоростью от 2,5 до 3,5 месяцев в год , причем эта цифра варьируется в зависимости от используемых методов исследования. Это значительное замедление, примерно вдвое меньшее, чем в начале XX века, и в результате которого ожидаемая продолжительность жизни сейчас составляет около 80 лет.

Это изменение развеивает надежды, зародившиеся несколько десятилетий назад: «Мы прогнозируем, что родившиеся в 1980 году в среднем не доживут до 100 лет, и ни одна из когорт в нашем исследовании не достигнет этого рубежа», – сказал Андраде. По мнению авторов исследования, даже крупные медицинские инновации, которые в настоящее время непредсказуемы, сделают невозможным или практически невозможным достижение столь же быстрого роста продолжительности жизни, как в прошлом веке.

Однако понимание этой динамики может быть полезным на различных фронтах, как на политическом уровне для разработки национальных программ здравоохранения, так и на индивидуальном уровне для установления пенсионных взносов. Хотя многие факторы, оказывающие существенное влияние на продолжительность жизни, такие как образ жизни или качество воздуха, теперь известны, «беспрецедентный рост продолжительности жизни, достигнутый в первой половине XX века, по всей видимости, представляет собой явление, которое вряд ли повторится в ближайшем будущем», – резюмировал один из авторов исследования, Эктор Пифарре-и-Аролас из Висконсинского университета в Мэдисоне.

Москва, Елена Васильева

