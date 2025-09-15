Папа Римский раскритиковал богатых – бесконечные ноли на счету приводят к потере смысла жизни

Папа Римский Лев XIV раскритиковал систему вознаграждения руководителей корпораций. В своём первом интервью, опубликованном в воскресенье католическим новостным сайтом Crux , Папа осудил имущественное неравенство, которое, по его словам, является причиной «поляризации мира» и утраты смысла человеческой жизни и семьи.

Одним из факторов, «по моему мнению, весьма существенным, является постоянно увеличивающийся разрыв между доходами рабочего класса и самых богатых», – заявил понтифик в интервью, которое он дал в июле, но опубликованном в воскресенье по случаю его дня рождения. Понтифику 14 сентября исполнилось 70 лет.

«Генеральные директора, которые 60 лет назад могли зарабатывать в четыре-шесть раз больше, чем получают рабочие... получают в 600 раз больше сегодня», – посетовал он. Папа привел в пример руководителя Tesla: «Вчера мы узнали, что Илон Маск станет первым в мире триллионером. Что это значит и зачем это нужно? Если это единственное, что ещё имеет ценность, то у нас большая проблема».

По данным Bloomberg, состояние Илона Маска, состоящее в основном из акций Tesla, в настоящее время оценивается в 419 миллиардов долларов. Однако в опубликованном год назад отчёте Informa Connect Academy прогнозировалось, что к 2027 году оно может достичь 1 триллиона долларов.

