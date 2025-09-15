«Одноклассники» запустили раздел с авторским контентом от экспертов

«Одноклассники» запустили новый раздел с экспертными мнениями от авторов платформы. В нем представлены четыре ключевые рубрики: «Здоровье», «Политика», «Сделай сам» и «Еда». Они отобраны с учетом интересов фокусной аудитории ОК – пользователей старшего возраста.

В новом разделе задействовано свыше 300 авторов-экспертов. Например, в рубрике «Здоровье» можно ознакомиться с материалами о здоровом образе жизни от Елены Малышевой и Александра Мясникова. Также можно познакомиться с контентом от авторов ОК, набирающих популярность. Все материалы проходят проверку и представлены в формате статей или коротких видеороликов.

Рубрика «Здоровье» также включает в себя мини-приложения, например, «Дневник питания». Пользователи могут задавать вопросы о здоровом образе жизни и получать ответы от проверенных специалистов. Например: «Как облегчить боль при артрите?» или «Как меньше нервничать?». В рубрике «Еда» можно искать рецепты разнообразных блюд, в рубрике «Политика» пользователям доступны последние актуальные новости. А в рубрике «Сделай сам» можно изучать контент про DIY и творчество.

«Новый раздел с экспертным контентом от авторов ОК позволит нашим пользователям находить и изучать множество качественных материалов по самым востребованным тематикам. В то же время запуск даст возможность авторам платформы стать еще заметнее и добавит больше точек входа для взаимодействия с контентом, релевантным для фокусной аудитории», – прокомментировал директор по продуктам ОК Александр Москвичев.

Чтобы перейти в новый раздел, пользователям нужно нажать кнопку «Поиск» в правом верхнем углу. Раздел также будет отображаться в рекомендациях пользователей.

