«Одноклассники» запускают проект по борьбе с деменцией

«Одноклассники» совместно с фондом «Альцрус» и поисково-спасательным отрядом «ЛизаАлерт» запускают проект по профилактике потери памяти у пожилых людей. Акция приурочена ко Дню борьбы с болезнью Альцгеймера. Она стартует 21 сентября и продлится до конца месяца.

В рамках проекта в группе фонда «Альцрус» появился каталог игр с упражнениями, которые стимулируют работу мозга и помогают поддерживать когнитивные функции. Игры развивают навыки запоминания объектов, восстановления последовательностей слов и чисел.

Кроме того, в группах фонда «Альцрус» и ПСО «ЛизаАлерт» в ОК эксперты расскажут о признаках деменции, ранней диагностике и профилактике заболевания, о том, как ухаживать за людьми с болезнью Альцгеймера, и что делать, если человек с таким диагнозом пропал. На эту тему в соцсети будут публикации и прямые эфиры. Специалисты напоминают, что деменция – одна из распространенных причин дезориентации и пропажи людей.

