Немец нашел в куртке 15 млн евро в виде забытого лотерейного билета

Немец случайно нашёл в одной из своих курток лотерейный билет, купленный полгода назад, а на нем был выигрыш в 15,3 миллиона евро, сообщила компания Lotto Hessen. «Я услышал по радио о поисках победителя и подумал: какой же дурак не пойти и не получить такой приз?» – цитирует организатор лотереи в пресс-релизе слова победителя.

Организаторы лотереи полгода пытались установить личность таинственного победителя, разместив объявления в точках продаж. Победитель же не знал, что выигрышная комбинация с дополнительным числом была написана на билете, а сам билет был куплен и забыт им в марте прошлого года в кармане куртки.

На прошлой неделе мужчина, наконец, нашёл билет, и это стало для него радостной новостью. Что касается денег, то, согласно тому же пресс-релизу, победитель хотел потратить их на новый диван, какие-то нужды своих детей и так далее. Полный список трат мужчина пока не придумал.

