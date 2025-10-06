Половина россиян не меняют пароли в интернет-аккаунтах

Социальная сеть «Одноклассники» выяснила, как россияне защищают свои персональные данные в сети: как часто меняют пароли в аккаунтах и ставят двухфакторную аутентификацию. Для этого в группе «Всё ОК!» в рамках проекта «Марафон безопасности» проводился опрос пользователей. В нем приняли участие более 4000 респондентов по всей стране в возрасте от 18 до 55 лет.

Согласно исследованию, каждый пятый россиянин полностью уверен в защите персональных данных в интернете. Но 26% отметили, что могли бы внимательнее относиться к защите своих аккаунтов. При создании паролей пользователи используют разные способы. Большинство (37%) импровизируют, создавая каждый раз новый набор букв, символов и цифр. Еще 26% используют для паролей легко запоминаемые данные, такие как даты рождения или клички питомцев. Около 18% респондентов модифицируют один надежный пароль для каждого сайта, а 17% применяют уникальные пароли для каждого ресурса (например, генерируют при помощи менеджера паролей).

Более половины опрошенных (51%) заявили, что не меняют свои пароли и делают это только в крайнем случае. Остальные респонденты меняют пароли либо раз в год, либо раз в несколько лет. Лишь 5% респондентов обновляют пароли каждые несколько недель.

Что касается двухфакторной аутентификации, 24% россиян пользуются ей на постоянной основе либо подключают для самых важных аккаунтов (банковские приложения, электронная почта). Еще 46% опрошенных признались, что не до конца понимают, как это работает.

Наиболее важными личными данными в соцсетях пользователи назвали: фотографии, списки друзей, личные переписки, а также посты и комментарии к ним. При этом 60% россиян отметили, что сталкивались с мошенничеством в интернете, а 30% утверждают, что никогда не подвергались кибератакам и взломам аккаунтов. Чаще всего респонденты беспокоятся из-за потери доступа к личным аккаунтам в соцсетях, утечки личных фото и документов, а также возможной кражи данных о банковских картах. Еще 20% россиян переживают за безопасность данных своих детей и старших родственников.

Отвечая на вопрос о том, что россияне хотели бы узнать о безопасности данных в интернете, большинство выбрали тему «Как распознать мошенников». Еще их интересует, как придумывать и где хранить пароли, а также как подключать двухфакторную аутентификацию.

