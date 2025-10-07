Нобелевский лауреат по медицине из США не знает о своей награде – он ушел в поход и не берет телефон

Фред Рамсделл, американский исследователь, лауреат Нобелевской премии по медицине 2025 года, до сих пор не знает о своей награде, поскольку отправился в поход. Связи с ним нет.

«Доктор Рамсделл наслаждается жизнью и с ним совершенно невозможно связаться», – сообщил агентству AFP пресс-секретарь биотехнологической компании Sonoma Biotherapeutics, соучредителем которой он является.

Ранее в понедельник Нобелевский комитет присудил премию по медицине Фреду Рамсделлу, а также двум другим исследователям – американке Мэри Э. Брункоу и японцу Шимону Сакагучи – за их работу о том, как организм контролирует иммунную систему.

По данным его компании, Фред Рамсделл решил отправиться на природу подышать свежим воздухом, давая понять, что он явно не ожидал такой награды.

«Я думаю, он путешествует по дикой местности Айдахо», штата на северо-западе США, сообщил агентству AFP его друг и коллега Джеффри Блюстоун.

О присуждении Нобелевской премии по медицине было объявлено, когда в Швеции было 6 октября и 11:30 утра в Швеции, а на Западном побережье США, где проживает лауреат, было 2:30 ночи.

«У нас есть номера телефонов лауреатов, но, вероятно, они в беззвучном режиме, – сказал Томас Перлманн, генеральный секретарь Нобелевского комитета по медицине, во время объявления. – Я попросил перезвонить мне, как только появится возможность».

Исследовательница Мэри Э. Брунков, работающая в Институте системной биологии в Сиэтле, также проигнорировала звонок из Швеции. «Мой телефон зазвонил, я увидела шведский номер и подумала, что это спам, поэтому я выключила телефон и снова уснула», – рассказала она Нобелевскому фонду.

