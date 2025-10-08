Мужчина судился с маркетплейсом из-за покупки кочерги по ценам в белорусских рублях

Мужчина подал в суд на маркетплейс из-за того, что с него с писали сумму больше, чем была указана в карточке товара. Оказалось, что пользователь сам поменял в настройках указание цен в белорусских рублях, поэтому никакой переплаты не было. Об этом сообщает РИА «Новости».

По словам мужчины, кочерга для мангала, камина и бани стоила 13 рублей 31 копейку, кочерга для печи – 25 рублей 86 копеек. При оплате списалось 727 рублей. Клиент отправил претензию маркетплейсу, однако там ему отказали, тогда он пошел в суд.

Суды трех инстанций отклонили иск. Выяснилось, что мужчина сам выставил в приложении настройки, чтобы все цены отображались в белорусских рублях, но «при заказе товара с использованием IP-адреса на территории РФ стоимость товара, выбранная потребителем в иной валюте, конвертируется по курсу банка для его оплаты в российский рубль».

«Информация о стоимости товара доведена до потребителя в установленном порядке – в самостоятельно выбранной истцом валюте, с последующей ее конвертацией в российский рубль, переплаты со стороны истца не имеется», – заключил судья.

Москва, Зоя Осколкова

