Сухой закон: на Алтае запретят продажу алкоголя в выходные и праздники

В Республике Алтай решили ввести запрет на продажу алкоголя в выходные и праздничные дни. Об этом сообщил глава региона Андрей Турчак. По его словам, соответствующая инициатива будет внесена на ближайшее заседание регионального правительства.

«Ограничение времени продажи алкоголя в будни с 11 до 19 часов, в пятницу – до 16 часов. Полный запрет на продажу алкоголя в выходные и праздничные дни», – написал Турчак в своем телеграмм-канале.

Кроме того, по его словам, будет введен запрет алкомаркетов и розничной продажи алкоголя в многоквартирных жилых домах и вблизи детских садов и школ. Инициатива также предполагает закрытие всех «наливаек» в жилом секторе, добавил губернатор.

По словам Турчака, уровень смертности в республике с 2024 года превышает рождаемость.«Основные причины – внешние, среди которых пьяные ДТП и отравления, в первую очередь алкоголем, а также медицинские – это болезни системы кровообращения и онкология», – отметил он. В связи с этим, продолжил губернатор, на межведомственном совете по укреплению общественного здоровья обсудили меры по изменению этой ситуации. Главные из них, по его словам, это ограничение продажи алкоголя и табака.

Турчак поручил региональному минэкономразвития подготовить проект соответствующего постановления в недельный срок.

Горно-Алтайск, Наталья Петрова

