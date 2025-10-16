ООН сообщает о беспрецедентном росте концентрации углекислого газа в атмосфере

ООН опубликовала предупреждение о беспрецедентном росте концентрации углекислого газа (CO2) в атмосфере в 2024 году по сравнению с 2023 годом. Это самый большой рост, зарегистрированный с момента начала современных измерений в 1957 году, и он в значительной степени связан с деятельностью человека.

Ожидается, что концентрация углекислого газа (CO2) в атмосфере достигнет рекордно высокого уровня в 2024 году, предупредила ООН в среду, 15 октября, указав на деятельность человека и призвав к срочным действиям по сокращению выбросов.

По сравнению с 2023 годом, в прошлом году средняя глобальная концентрация CO2 зафиксировала «самый большой рост с момента начала современных измерений в 1957 году», сообщила Всемирная метеорологическая организация (ВМО), добавив, что уровни трех основных парниковых газов – CO2, метана (CH4) и закиси азота (N20) – достигли новых рекордов.

В своем ежегодном бюллетене ВМО утверждает, что причиной этого роста являются продолжающиеся выбросы CO2 в результате деятельности человека и увеличение числа лесных пожаров, а также сокращение поглощения CO2 «поглотителями», такими как наземные экосистемы и океаны, что грозит привести к возникновению «порочного климатического цикла».

ВМО напоминает, что прошлый год, отмеченный мощным явлением Эль-Ниньо, был самым жарким за всю историю наблюдений, превзойдя предыдущий рекорд 2023 года.

И «по мере повышения глобальной температуры океаны поглощают меньше CO2 из-за его меньшей растворимости при более высоких температурах, в то время как наземные «поглотители» испытывают различные воздействия, включая риск более продолжительной засухи».

Аналогичным образом, «тепло, удерживаемое CO2 и другими парниковыми газами, ухудшает климатические условия и усиливает экстремальные погодные явления», – заявил заместитель генерального секретаря ВМО Ко Барретт.

«Поэтому сокращение выбросов крайне важно не только для нашего климата, но и для нашей экономической безопасности и благополучия нашего населения», – добавила она.

В преддверии COP30 ожидается предупреждение о климатических данных

21-й ежегодный Бюллетень ВМО по парниковым газам выходит накануне КС-30 – климатической конференции Организации Объединенных Наций, которая пройдет с 10 по 21 ноября в Белене в Бразилии.

Москва, Елена Васильева

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube