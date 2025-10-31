В Дагестане 34 охотников наградили за помощь в отражении атак беспилотников

34 жителя Дагестана получили благодарности за содействие в отражении атак беспилотников. Об этом сообщили в пресс-службе МВД республики.

«Каждый из них своими действиями, решительностью и молниеносной реакцией помог правоохранителям, нейтрализовав угрозу с неба», – говорится в сообщении.

Церемония награждения состоялась в главном управлении ведомства. Благодарности охотникам вручил министр внутренних дел Дагестана Абдурашид Магомедов.

По его словам, именно охотничье ружье эффективно при отражении атак БПЛА, в случае большого расстояния от объекта.

Махачкала, Зоя Осколкова

