В Дагестане 34 охотников наградили за помощь в отражении атак беспилотников

34 жителя Дагестана получили благодарности за содействие в отражении атак беспилотников. Об этом сообщили в пресс-службе МВД республики.
«Каждый из них своими действиями, решительностью и молниеносной реакцией помог правоохранителям, нейтрализовав угрозу с неба», – говорится в сообщении.
Церемония награждения состоялась в главном управлении ведомства. Благодарности охотникам вручил министр внутренних дел Дагестана Абдурашид Магомедов.
По его словам, именно охотничье ружье эффективно при отражении атак БПЛА, в случае большого расстояния от объекта.
Махачкала, Зоя Осколкова
© 2025, РИА «Новый День»