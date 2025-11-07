Вышел первый трейлер фильма «Майкл» – биографического байопика о Майкле Джексоне

Вышел первый трейлер фильма «Майкл» – это байопик Антуана Фуки о Майкле Джексоне. Главную роль в нем играет племянник певца – Джаафар Джексон, сын Жермена Джексона.

На первых кадрах зрители видят совсем юного Майкла с семьей, включая братьев и сестру, в студии и на сцене, выступающего на стадионе перед ликующей толпой.

«Я знаю, что ты ждал некоторое время», – говорит ему Куинси Джонс (которого играет Натаниэль Логан Макинтайр), когда Майкл Джексон готовится к записи.

Публика с нетерпением ждала этот биографический фильм, премьера которого неоднократно откладывалась. Вот, наконец, он выйдет в кинотеатрах 22 апреля 2026 года. Фильм, работа над которым велась как минимум с 2019 года, столкнулся с многочисленными трудностями. Сюжет фильма неоднократно переписывался, некоторые сцены были пересняты, и он рассказывает о ранних годах певца и начале его карьеры.

«Рассказывая историю Майкла»

В конечном итоге из фильма были удалены наиболее противоречивые аспекты жизни певца, которые, по данным Financial Times , будут представлены в возможном продолжении, которое было опубликовано в начале ноября в статье, посвященной Джону Бранке, соисполнителю имущества Джексона после смерти певца в 2009 году.

«Мы не стремимся заявить о невиновности Майкла. Наша цель – рассказать историю Майкла. Каким был его путь? Кем он был?» – заявил адвокат FT.

В интервью программе «Доброе утро, Америка» в 2023 году Антуан Фукуа, тем не менее, заверил, что его фильм покажет «хорошее, плохое и ужасное» в его жизни: «Мы расскажем, что произошло, а зрители сами составят себе мнение о Майкле».

Пэрис Джексон, дочь Майкла Джексона, дистанцировалась от проекта, посчитав его сюжет неточным и полным «неточностей». Она считает, что этот «облагороженный» фильм увековечивает фантазии, окружающие певца.

В этом биографическом фильме, снятом компанией Lionsgate и дистрибутором Universal Studios, главные роли исполняют Колман Доминго (Джо Джексон, отец) и Ниа Лонг (Кэтрин Джексон, мать). Роль Джона Бранки в фильме исполняет Майлз Теллер.

Лос-Анджелес, Елена Васильева

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube