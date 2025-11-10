«Одноклассники» запустили просветительский проект о детях-сиротах

Социальная сеть «Одноклассники» запускает серию материалов о жизни детей-сирот, опекунстве и приемном родительстве в старшем возрасте. Проект посвящен Всемирному дню сирот, который отмечается во второй понедельник ноября. В этом году он выпадает на 10 ноября.

С этой даты в тематических группах в ОК будут выходить полезные материалы. Так, благотворительная организация «Детские деревни SOS» расскажет о проблеме социального сиротства и путях ее решения и развеет мифы о кризисах в семье – на реальных примерах. Специалисты организации поделятся историей женщины, которой помогли встать на ноги и забрать дочь из интерната.

Фонд «Измени одну жизнь» в рамках проекта представит интервью с опекунами старшего возраста. В них они постараются развеять стереотипы о детях-сиротах и мотивировать аудиторию на помощь. Фонд расскажет, как можно поддержать и детей, которые растут без родителей, и приемные семьи: сделать пожертвование, стать информационными волонтерами, рассказывая о работе фонда и помогая распространять видеоанкеты детей.

В серии публикаций портала «Усыновите.ру» пользователи ОК узнают о простых способах поддержки детей-сирот, приемном родительстве после 50 лет, а также о том, какие навыки помогают детям стать самостоятельными и уверенно войти во взрослую жизнь.

