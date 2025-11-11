ОК запускают кулинарное шоу о вкусах разных эпох

Социальная сеть «Одноклассники» подвела итоги третьего сезона конкурса концепций онлайн-шоу «БлогШоу». Среди победителей – блогер из Новосибирска Алёна Коваленко. Она предложила идею кулинарного шоу «Вкус эпохи», которое знакомит зрителей с кулинарным искусством разных исторических периодов России. Пользователи смогут увидеть все серии проекта в группе автора и в официальном сообществе «Хобби-шоу» в ОК.



Медитативное кулинарное шоу состоит из трех эпизодов, посвященных царской России, Советскому Союзу и современности. Например, дореволюционную эпоху, по замыслу автора, представят через ботвинью с рыбой. Советское время зрителям предложат почувствовать через печёночный торт. Кухню наших дней отразит приготовление тыквы, фаршированной гречкой и телятиной. Ведущая и ее гости будут не только готовить аутентичные блюда, но и рассказывать о каждой эпохе. В каждом эпизоде будет свой звёздный гость. Среди приглашенных – народный артист России Владимир Стеклов, актриса Анастасия Крылова и шеф-повар Сергей Сущенко.



«Задумывая это шоу, мне хотелось через кухню, достоверные факты и увлекательный сторителлинг погрузить зрителя в культурный контекст и быт различных эпох отечественной истории, передать атмосферу выбранного времени. Я выбрала для проекта максимально медитативный и познавательный фокус. Уверена, что мое блог-шоу подарит ностальгические чувства старшему поколению и, надеюсь, станет открытием для молодежи», – рассказала автор идеи Алёна Коваленко.



На конкурс «БлогШоу» в этом году поступило 146 заявок, что вдвое больше, чем в прошлом году. Наряду с Алёной Коваленко победителями стали популярные блогеры ОК – дуэт авторов «Автобродяги» с реалити-шоу о гостеприимстве и Виктория Нагорная с семейным психологическим шоу. Проекты прошли полный цикл производства – от идеи до релиза эксклюзивно на платформе ОК. До конца ноября пользователи увидят премьеры новых проектов в группах авторов и официальном сообществе «Хобби-шоу».

Москва, Ангелина Сергеева

