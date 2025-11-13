В Британии сняли фильм о Гитлере – про его дефект половых органов, отсутствие секса и склонность к психическим расстройствам

Британский вещатель Channel 4 снял двухсерийный фильм про Гитлера. Из него следует, что у диктатора мог быть врожденный дефект – микропенис. И, предположили авторы, у Гитлера никогда не было секса.

Как сообщает Daily Mail, документальный фильм «ДНК Гитлера: план диктатора» основан на анализе ДНК Гитлера. Авторы обнаружили у диктатора синдром Каллмана, поражающий развитие половых органов. Характерные симптомы включают низкий уровень тестостерона, аномальное развитие половых органов и отсутствие обоняния.

Доктор Алекс Кей, историк из Потсдамского университета Германии, рассказывает в документальном фильме: «Никто так и не смог объяснить, почему Гитлер на протяжении всей своей жизни чувствовал себя так некомфортно в присутствии женщин или почему он, вероятно, никогда не вступал в интимные отношения с женщинами».

«Но теперь, когда мы знаем, что у него был синдром Каллмана, это может быть ответом, который мы искали», – сообщает врач. Это также объясняет, почему Гитлер не мог иметь детей с Евой Браун, несмотря на его настойчивое желание, чтобы немцы имели большие семьи для продвижения арийской расы. «Гитлер явно выступает против этого, поскольку у него нет семьи, детей, он не женат», – говорит доктор Кей.

«Он весьма успешно культивирует образ человека, всецело преданного отечеству. Наше открытие убедительно свидетельствует о том, что это могло быть лишь удобным прикрытием для синдрома Каллмана», – считает ученый.

Хотя Гитлер и является одной из самых изученных личностей в истории, он остается своего рода загадкой. О его жизни как диктатора, развязавшего мировую войну, написаны целые библиотеки, но его происхождение остается окутанным тайной. Он тщательно скрывал подробности своей личной жизни и хотел сохранить в тайне историю своей болезни даже после того, как покончит с собой.

На архивных кадрах, снятых после того, как Гитлер застрелился в берлинском бункере, его личный камердинер Хайнц Линге, ставший свидетелем последних минут жизни тирана, сказал: «Я был последним, кто попрощался с ним, и первым, кто после его самоубийства вошел в комнату в бункере. Он застрелился, а Ева Браун приняла яд. За пять дней до этого он приказал мне раздобыть бензин, чтобы сжечь тела. Мы сожгли их в саду».

Тело Гитлера было уничтожено, однако остатки его крови сохранились, а это значит, что спустя 80 лет после окончания войны ее можно проанализировать.

Американский солдат полковник Розуэлл Розенгрен, офицер информации при Верховном главнокомандующем союзнических войск генерале Эйзенхауэре, был тем человеком, который невольно сохранил ДНК Гитлера, отрезав на память кусок ткани от его дивана.

Это произошло примерно за 40 лет до того, как было обнаружено, что ДНК можно анализировать в уголовных делах. Его внук Эрик Розенгрен рассказал: «Когда союзные войска сошлись в Берлине, он был там, и, я полагаю, он был в первой группе американцев, вошедших в бункер Гитлера».

«Не знаю, через сколько времени после самоубийства Гитлера мог состояться этот визит. Тела исчезли, но на диване была кровь. Мой дед отрезал кусочек с кровью. Это такой важный памятный знак. Для него это был настоящий символ смерти Гитлера в конце войны».

Пятно крови теперь анализирует группа международных специалистов под руководством профессора Тури Кинга из Университета Бата, судебно-медицинского эксперта, который исследовал останки Ричарда III, обнаруженные на автостоянке в Лестере.

Они проверили ДНК и секвенировали геном Гитлера – полный генетический состав, насчитывающий около 3 миллиардов генетических инструкций.

«У нас были эти интригующие подсказки о Гитлере, – говорит она, – но теперь у нас есть генетическая информация, которая их подтверждает. ДНК можно сравнить с другим текстом, помогая разгадывать исторические загадки».

Во-первых, они развенчали миф о еврейском происхождении Гитлера, слух, который существовал десятилетиями. Гитлер даже опубликовал официальную версию своей родословной, чтобы развеять слухи о том, что его бабушка, Мария Шикльгрубер, забеременела, работая в еврейском доме.

И эта семейная история, утверждает профессор Кинг, верна, поскольку ДНК фюрера показывает, что он не был ни незаконнорожденным, ни евреем.

«Y-хромосома показывает, что Гитлер – это действительно Гитлер, иначе у него не было бы совпадения ДНК с родственником по мужской линии. Если бы у него были еврейские корни, такого совпадения не было бы», – говорит эксперт.

Психологическое состояние Гитлера также является предметом жарких споров, и некоторые историки полагают, что он был склонен к психическим заболеваниям.

Поэтому группа отправила результаты анализа ДНК Адольфа Гитлера ведущей в мире группе ученых из Орхусского университета в Дании, чтобы оценить его генетическую предрасположенность к психическим и нейрозаболеваниям.

Тесты показали, что у него выше среднего риск развития СДВГ, и он входит в один процент людей с самым высоким риском развития аутизма, биполярного расстройства и шизофрении – заболеваний, которые передаются по наследству.

Его троюродная сестра, Алоизия Файт, провела годы в психиатрической больнице в Вене. Из-за галлюцинаций и бредового поведения ее часто привязывали к кровати.

«Здесь вы можете увидеть распределение показателей шизофрении среди населения, и вы видите, что Гитлер находится в самом конце распределения», – говорит профессор Дитте Демонтис, психиатр-генетик из Орхуса. – У него очень высокий... показатель шизофрении».

Анализ показал, что Гитлера также была высокая генетическая склонность к антисоциальному поведению, что является фактором, позволяющим диагностировать, является ли человек психопатом.

Писатель и психиатр, профессор Майкл Фицджеральд, говорит: «Я думаю, что мы вполне вправе использовать термин «криминальная аутистическая психопатия» для описания Гитлера. Это подчеркивает: во-первых, его преступные наклонности; во-вторых, его аутизм; и, в-третьих, его психопатию. Это очень сложная смесь. Гитлер – один на миллион, а может быть, и на миллиард».

Наконец, команда проанализировала ДНК Гитлера на предмет сексуальных отклонений. Диктатор, как известно, чувствовал себя неловко с людьми, никогда не хотел раздеваться перед кем-либо и не проявлял признаков здорового либидо, свойственного другим нацистским лидерам.

Тень смерти пала на его отношения с женщинами. Один историк подсчитал, что из семи женщин, состоявших в романтических отношениях с Гитлером, три покончили жизнь самоубийством, и как минимум три пытались это сделать.

Его первые непростые отношения были описаны в мемуарах «Молодой Гитлер, которого я знал» его друга Августа Кубичека, опубликованных в 1953 году. В них он описал, как Гитлер был влюблен в девушку по имени Стефани, когда был подростком. Он утверждал, что Гитлер фантазировал о похищении Стефани, прежде чем они оба погибли бы от любви.

«Это был первый и последний раз, когда я слышал, как он всерьез говорил о самоубийстве, – сказал Кубичек. – Он бы прыгнул в Дунай и покончил с собой. Но Стефани должна была бы умереть вместе с ним. Он настаивал на этом».

В 1929 году, когда Гитлеру было 40 лет, у него были неблагополучные отношения со своей племянницей Гели Раубаль, которой в тот момент был 21 год. Живя в полной тайне в мюнхенской квартире нацистского лидера, она застрелилась из его пистолета в 1931 году. «Гитлер был явно увлечен, одержим своей племянницей Гели Раубаль так, как не был одержим ни одной другой женщиной в своей жизни ни до, ни после, – говорит доктор Кей. – Она чувствовала себя в ловушке внимания Гитлера. Гитлер контролировал ее. Гитлер ревновал».

Самые продолжительные и крепкие отношения у Гитлера были с Евой Браун, которая за 14 лет совместной жизни дважды пыталась покончить с собой.

По словам дворецкого Гитлера Герберта Дёринга и его жены Анны, которая работала кухаркой, супруги никогда не спали вместе. «Моя жена всегда была очень любопытной, как и я… и она часто стирала Гитлеру белье, – рассказывал Дёринг, управлявший гитлеровским Бергхофом с 1936 по 1953 год. И первым делом она всегда проверяла, была ли какая-то сексуальная активность, но никаких доказательств не было. Моя жена проверяла простыни, и никаких следов сексуальной активности не было. Никогда».

Ученые полагают, что необычное сексуальное поведение Гитлера вполне можно объяснить синдромом Каллмана.

Профессор Йорма Топпари, специалист из финского Университета Турку, говорит: «У десяти процентов детей с такой мутацией может быть маленький пенис, «микропенис». Гораздо более распространенным признаком является то, что яички не опускаются нормально в мошонку».

Профессор Бретт Кар из Тавистокского института медицинской психологии согласен. «Когда он был молодым человеком, служил в армии и... разделся перед своими сослуживцами, другие мужчины подшучивали над ним и говорили: «У тебя пенис меньше, чем у всех остальных», – рассказал профессор Кар. – Это потенциально более травматично в психологическом плане для молодого мальчика, молодого мужчины, чем что-либо другое».

Даже медицинские записи Гитлера, составленные личным врачом фюрера доктором Теодором Мореллем, указывают на то, что у Гитлера был синдром Каллмана.

«Сегодня 24 января. И мы видим здесь инъекцию 25 миллиграммов тестостерона. Таким образом, мы знаем, что он регулярно вводил Гитлеру тестостерон. К сожалению, Морелль не объясняет в своих записях, зачем он дает Гитлеру тестостерон, но тот, безусловно, получал его довольно регулярно», – сообщил эксперт.

Длинный список болезней Гитлера, возможно, объясняет, почему он так скрывал сведения о своем здоровье. Он верил, что евгеника, селекция населения, обеспечит чистоту арийской расы.

С первых дней своего правления он санкционировал принудительную стерилизацию людей с психическими и физическими отклонениями, а в 1939 году подписал указ, разрешающий государственную программу эвтаназии.

При этом он вполне мог оказаться одним из первых в своем списке.

«Политика Гитлера полностью основана на евгенике, – говорит профессор Кинг, которого цитирует Daily Mail. – Если бы он мог проверить свою ДНК, [чтобы решить], идти ли в газовые камеры, он почти наверняка отправил бы туда себя».

Лондон, Елена Васильева

© 2025, РИА «Новый День»

