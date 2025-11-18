В США ищут человека, который выиграл в лотерею почти миллиард долларов

В США ищут новоиспечённого мультимиллионера. В прошлую пятницу, 14 ноября, кто-то правильно угадал пять основных чисел и бонусный номер – «мега-шар» – в знаменитой лотерее Mega Millions. В результате этот человек сорвал джекпот в размере 980 миллионов долларов.

Он выиграл, выбрав числа 1, 8, 11, 12 и 57, используя «мега-шар» с числом 7, на лотерейном билете с начальной стоимостью 5 долларов. Шансы на выигрыш составляли 1 к 300 миллионам.

Однако последние четыре дня победитель хранил молчание и до сих пор не получил свой астрономический приз. Известно лишь, что почти миллиардер купил свой билет в супермаркете в Ньюмане, штат Джорджия, примерно в 60 километрах от Атланты.

У победителя есть 180 дней с даты розыгрыша, или шесть месяцев, чтобы получить свой приз. Следующий джекпот будет разыгран во вторник, 18 ноября, и оценивается в 50 миллионов долларов.

