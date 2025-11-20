российское информационное агентство 18+

Четверг, 20 ноября 2025, 12:30 мск

В «Телеграме» идет спам-атака

В Telegram второй день идет спам-атака. На многих каналах публикуются объявления о том, что администратор утратил права на чат и необходимо перейти по ссылке, чтобы восстановить чат.

Специалисты в области кибербезопасности настоятельно рекомендуют игнорировать любые подозрительные ссылки, и, тем более, не переходить по ним. Кликанье на посторонние ссылки может привести к заражению и утрате доступа к своему цифровому профилю, а также вызвать другие проблемы.

Москва, Елена Васильева

