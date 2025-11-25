Впервые в этом сезоне в России ударили 50-градусные морозы

В России температура воздуха опустилась до минус 50 впервые в этом сезоне. Об этом сообщили в Центра погоды ФОБОС.

Самый низкий температурный показатель зафиксировала метеорологическая станция Делянкир в Якутии. Минувшей ночью термометр показал 50,7 градусов ниже нуля.

Отметку в -50 также наблюдали на метеостанциях Юрты и Усть-Нера.

«На полюсе холода – в Оймяконе -49,5 градусов. В столице Якутии под утро мороз окреп до -37,5, что на 8 градусов ниже климатической нормы и соответствует декабрю», – уточнил ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.

В ближайшие ночи 50-градусные морозы сохранятся, добавил эксперт.

Якутск, Зоя Осколкова

