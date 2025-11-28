«Одноклассники» покажут матчи Женской хоккейной лиги в прямом эфире

Социальная сеть «Одноклассники и Женская хоккейная лига (ЖХЛ) заключили соглашение о стратегическом партнерстве. Его цель – популяризация женского хоккея в России, поддержка спортсменок и создание нового цифрового контента для аудитории соцсети.

В рамках партнерства на платформе ОК будут доступны прямые трансляции матчей чемпионата ЖХЛ с комментариями экспертов. Это позволит любителям хоккея по всей стране следить за играми команд в удобном формате, даже если они не могут присутствовать на арене.

Кроме того, «Одноклассники» станут информационной площадкой ЖХЛ. В социальной сети открыта официальная группа Женской хоккейной лиги, где можно найти новости, интервью со звездами женского хоккея, прямые эфиры матчей и контент о внутренней жизни команд. Для мероприятия «Яркие матчи» ОК брендировали хоккейные принадлежности – шайбу и клюшки – в фирменных цветах социальной сети.

«Мы рады поддержать Женскую хоккейную лигу и открыть для нашей аудитории такой динамичный и зрелищный вид спорта. Для нас это не просто трансляции, а возможность выстроить настоящее сообщество поклонников женского хоккея в ОК. Мы будем использовать все технологические и контентные возможности площадки, чтобы каждая игра стала ярким событием, а у наших пользователей появилось больше способов для взаимодействия с командами и друг с другом», – рассказал директор по маркетингу и контенту ОК Борис Мокроусов.

