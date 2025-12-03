Сильнее обстоятельств: ОК расскажет истории успеха людей с инвалидностью

Социальная сеть «Одноклассники» и Всероссийское общество инвалидов представляют совместный проект «Сильнее обстоятельств». Проект приурочен к Международному дню инвалидов, который отмечается 3 декабря. С сегодняшнего дня пользователи соцсети могут познакомиться с историями людей, которые, несмотря на ограничения по здоровью, преуспели в разных сферах – в спорте, искусстве, науке и бизнесе.

Героями проекта стали восемь человек с инвалидностью. Среди них молодой человек, который активно развивает спорт в своем крае, хотя сам с детства ходит на протезах. Художник, который пишет картины, держа кисть в зубах, – инвалидом он стал, когда в 37 лет попал под поезд. О своей истории расскажет писательница с тяжелой формой ДЦП, а также двукратный паралимпийский чемпион по велоспорту с особенностями рук и ног, а также другие люди, которых инвалидность не остановила на пути к успеху.

«Проект нацелен на формирование культуры равных возможностей. Каждый пользователь ОК сможет продемонстрировать свою приверженность ей, установив на аватар тематическую рамку с вдохновляющими словами: «Человек с безграничными возможностями», «Разные, но равные» и другими», – рассказали в пресс-службе соцсети.

Материалы проекта можно найти в группе Всероссийского общества инвалидов (ВОИ) в ОК.

