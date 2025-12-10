ОК запускает бесплатный курс «Система молодости» от профессора Владимира Дадали

В период Всероссийской недели здравоохранения социальная сеть «Одноклассники» запустит бесплатный курс профессора Владимира Дадали о секретах молодости. Пользователи получат знания и инструменты, которые помогут запустить естественные процессы омоложения – через движение, питание, сон и управление стрессом.

Владимир Дадали – один из самых авторитетных специалистов в областях биохимии и нутрициологии, а также популярный автор ОК. Его курс «Система молодости» носит практико-ориентированный характер. С 10 декабря в группе Владимира Дадали в ОК появятся видеоуроки и задания, основанные на авторских методиках профессора. Также до конца года пользователи соцсети смогут лично задавать ему вопросы в разделе «Вопросы и ответы» сервиса «Здоровье» в ОК – и получать экспертные ответы на них.

Материалы курса помогут пользователям ОК наполниться энергией перед Новым годом и внедрить в жизнь полезные привычки, которые помогут оставаться в хорошем состоянии и после праздников.

Москва, Ангелина Сергеева

© 2025, РИА «Новый День»

