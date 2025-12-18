Андрей Малахов, Ay Yola и «Август»: пользователи ОК назвали лучший контент 2025 года

Пользователи «Одноклассников» определили лучший фильм, хит, сериал, шоу, блог и персону года. Голосование проводилось в социальной сети в рамках ежегодной премии «Самый ОК».

Фильмом года стал «Август» – за него проголосовало наибольшее число россиян. На втором месте картина «Горыныч», на третьем – «Волшебник Изумрудного города. Дорога из желтого кирпича».

Хит года –– Homay от Ay Yola. Второе место заняли NЮ и Асия с песней «Помнишь». На третьем месте –– Zivert и ее трек «Эгоистка».

В номинации «Сериал года» победу одержал «Мосгаз. Дело № 11. Розыгрыш». На втором месте – «Аутсорс». Третье место занял сериал «Олдскул».

Лучшим шоу пользователи признали вечернее развлекательное ток-шоу «Привет, Андрей!». Второе место занял музыкальный проект «Голос. Дети», третье – детский вокальный проект «Ты Супер!».

Блогом года в ОК пользователи назвали «Жизнь в деревне и точка». Блог «Luchy-Nika. Семья и питомцы» занял второе место. На третьем месте – «Рецепты от Газдановой Нины».

Также в этом году ОК представили новую номинацию «Персона года». Ее победителем стал телеведущий Андрей Малахов. Второе место занял актер Сергей Безруков, а третье – хоккеист Александр Овечкин.

Победителей премии «Самый ОК» объявили 18 декабря в эфире в группе «Все ОК!» Итоги конкурса подвели ведущий Вячеслав Макаров и звездные гости – Алексей Маклаков, Александр Анатольевич и Торнике Квитатиани. Трансляция велась из Великого Устюга, ведущие брали интервью у жителей города и обсуждали номинантов. Лауреатам премии будут вручены специальные статуэтки с эмблемой конкурса.

Пользователи ОК выбирали победителей из пяти финалистов, которые вошли в шорт-лист премии «Самый ОК». Шорт-лист каждой категории составлялся из самого популярного контента среди пользователей ОК на основе данных платформы с ноября 2024 года по ноябрь 2025 года. В категории «Блог года» представлены создатели оригинального контента с наибольшим приростом подписчиков и количеством реакций на контент.

В категории «Хит года» – композиции с наибольшим количеством прослушиваний. В категориях «Фильм года», «Сериал года» и «Шоу года» – наиболее популярные проекты по частоте обсуждений среди пользователей платформы. «Персона года» – лидеры мнений, которые привлекли наибольшее внимание аудитории ОК: их чаще всего упоминали пользователи в своих постах и комментариях на платформе в этом году, а их деятельность и достижения стали наиболее обсуждаемыми на площадке у аудитории 55+.

Москва, Ангелина Сергеева

© 2025, РИА «Новый День»

