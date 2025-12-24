Исследование ОК: как празднуют Новый год зумеры, миллениалы и иксы

Социальная сеть «Одноклассники» и финтех-компания ЮMoney выяснили, как предпочитают встречать Новый год представители разных поколений в России. В опросе приняли участие 1800 пользователей – 70% мужчин и 30% женщин.

Согласно исследованию, более половины (52%) зумеров (18-26 лет) предпочитают не праздновать Новый год в традиционном формате. Вместо домашнего застолья молодые люди выбирают вечеринки с друзьями (20%) или просто игнорируют праздник. В то же время для 76% миллениалов (27-42 лет) и 63% представителей поколения Х (43-58 лет) домашний ужин с семьей остается главным форматом праздника.

Несмотря на то что подготовка к Новому году – это одна из крупнейших статей расходов в году, большинство опрошенных подходит к ней спонтанно. Более 60% респондентов старше 27 лет признались, что не планируют бюджет и действуют по ситуации. Однако молодежь, выросшая в цифровой среде, демонстрирует более прагматичный подход. Каждый пятый зумер (20%) использует для подготовки распродажи по типу «черная пятница», а 13% целенаправленно копят бонусы и используют кешбэк для оптимизации трат.

Приоритеты в расходах на праздник также разнятся. Если миллениалы больше всего тратят на подарки (53%), то поколение Х и бумеры – на еду и напитки (63% и 66% соответственно), что подчеркивает их ориентацию на обильный праздничный стол как центр торжества. При этом салат оливье и селедка под шубой остаются культурным кодом, объединяющим поколения. Их назвали обязательным атрибутом стола от 60% до 75% респондентов всех возрастов.

Это подтверждают и данные «Одноклассников»: в сервисе «Увлечения» в топ-5 публикаций, посвященных Новому году, вошли мастер-классы с рецептами праздничных традиционных салатов. Кроме того, пользователи соцсети активно смотрят контент про новогодний декор для дома своими руками, а также идеи макияжа и нарядных образов.

Традиции также становятся более персонализированными. Загадывание желания под бой курантов – ритуал, объединяющий большинство (более 50% во всех группах). Но появляются и новые, цифровые, привычки: 40% зумеров считают важным сделать новогодний пост в соцсетях.

По данным сервиса ЮKassa, в преддверии праздников в декабре чаще всего востребованы традиционные подарки, такие как сувениры, открытки, парфюмерия и косметика.

Так, спрос на сувениры вырос на 45% по сравнению с прошлым месяцем, а на косметику – на 12%. Вместе с тем, миллениалы и зумеры чаще выбирают подарки, связанные с личностным развитием и получением нового опыта: например, заметен годовой рост товаров для хобби (+3%), а также на книги (+28%).

Москва, Ангелина Сергеева

