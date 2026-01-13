«Кем я стал, когда вырос» – ОК запускает проект мотивирующих историй пенсионеров

Социальная сеть «Одноклассники» и фонд «Добрый город Петербург» ко Дню борьбы с эйджизмом, который отмечается в России в Старый Новый год 13 января, запустили проект «Кем я стал, когда вырос». Инициатива направлена на привлечение внимания общества к проблеме возрастной дискриминации, а также разрушает стереотипы о пенсионном возрасте как о времени ограничений и утраты возможностей.

«Кем я стал, когда вырос» расскажет и покажет мотивирующие истории людей старшего поколения, которые после выхода на пенсию реализовали свою мечту и обрели занятие по душе. Героями проекта стали Ирина Шадрина – преподаватель и танцовщица чарльстона, Игорь Дмитриев – создатель авторского направления айкидо, Галина Соловьева – одна из организаторов экскурсионного клуба, а также Галина Иванова – основательница вокального коллектива «Поем вместе в любом месте». Их примеры доказывают, что возраст не должен быть ограничением для самореализации, профессионального роста и активной жизни.

В рамках проекта в официальной группе программы «Старшие» фонда «Добрый город Петербург» в ОК будут регулярно публиковаться истории героев, а также проходить интерактивные мероприятия: мастер-классы по чарльстону, дыхательная гимнастика от мастера айкидо, онлайн-квартирники с Галиной Ивановой и мини-экскурсии по Петербургу от Галины Соловьевой. Контент рассчитан на широкую аудиторию и призван вдохновить пользователей всех возрастов.

«Проект «Кем я стал, когда вырос» – шаг к более открытому, уважительному и включенному обществу, где каждый может быть услышан и способен реализовать себя в любом возрасте», – рассказали в пресс-службе ОК.

Санкт-Петербург, Ангелина Сергеева

© 2026, РИА «Новый День»

