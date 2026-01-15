В Кузбассе начали проверку всех роддомов после смерти младенцев в Новокузнецке

В Кемеровской области проверят все родильные дома после смерти девяти младенцев в Новокузнецком роддоме №1. Об этом сообщил губернатор Илья Середюк в своем телеграм-канале.

Как уточнил глава региона, проверки пройдут в 12 роддомах и двух перинатальных центрах до 9 февраля. Для этого создана региональная комиссия, в которую включили сотрудников регионального минздрава и специалисты роддомов третьего (высшего уровня). Комиссия оценит соблюдение протоколов оказания медицинской помощи, санитарных правил, наличие необходимого оборудования и организацию работы персонала. Первым специалисты проверили роддом в Прокопьевске.

В роддоме Новокузнецка, где в новогодние праздники скончались 9 новорожденных, работают федеральные эксперты. По факту гибели младенцев возбуждено уголовное дело по статьям о причинении смерти по неосторожности и халатности. Главврача стационара отстранили от должности на период проведения проверки, а позже задержали вместе с и.о. заведующего отделением интенсивной терапии новорожденных и недоношенных детей.

Кемерово, Наталья Петрова

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube