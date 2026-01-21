«Одноклассники» запустили новые шоу о здоровье и медицине

Социальная сеть «Одноклассники» представила новые проекты, посвященные здоровью и поддержанию хорошего самочувствия. Оригинальные шоу в первую очередь ориентированы на старшее поколение.

Первый проект – подкаст «Без халатов», где экспертами выступают известные врачи. Вместе с постоянным ведущим Александром Мясниковым они обсуждают актуальные вопросы, касающиеся здоровья, интересные для пользователей и для медицинского сообщества. Разговор ведется в легкой, непринужденной манере, без специальных терминов, на понятном широкой аудитории языке, рассказали в пресс-службе ОК.

Второй проект – ежедневное шоу «Центр здоровья». Каждый будний день в 12:00 по московскому времени в ОК проходит прямой эфир с врачами-специалистами из разных областей. Пользователи могут задавать вопросы по самым разным темам: от профилактики различных заболеваний до принципов здорового образа жизни. Шоу представляет собой живой диалог с профессионалами, в нем может принять участие любой желающий.

«Забота о здоровье – одна из главных тем, волнующих наших пользователей, особенно аудиторию старшего возраста. Новые тематические шоу в ОК – это возможность сделать экспертные знания врачей максимально доступными и понятными для каждого. Мы видим, как живой диалог с профессионалами помогает людям лучше понимать свое здоровье, не бояться обращаться за советом и активнее заботиться о себе. Мы планируем развивать это направление и создавать еще больше полезного контента для нашей аудитории», – прокомментировал Борис Мокроусов, директор по маркетингу и контенту ОК.

Москва, Ангелина Сергеева

