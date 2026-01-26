Михаэль Шумахер больше не прикован к постели

Михэль Шумахер, спустя 12 лет после трагедии на склоне, больше не прикован к постели. Об этом сообщает Daily Mail с о ссылкой на источники, близкие к легенде Формулы-1.

Медленное выздоровление 57-летнего немца оставалось тщательно охраняемой тайной, известной лишь близким родственникам и нескольким доверенным друзьям.

Однако, согласно эксклюзивным материалам Daily Mail, источники, близкие к нему, утверждают, что сейчас он может сидеть в инвалидном кресле и передвигаться на своей вилле на Майорке стоимостью 30 миллионов фунтов стерлингов, а также в своей резиденции в Гланде, на берегу Женевского озера, стоимостью 50 миллионов фунтов стерлингов.

За ним ухаживает Коринна, его жена, с которой он прожил 30 лет, а также команда медсестер и терапевтов, которые круглосуточно следят за ним, что обходится в десятки тысяч фунтов стерлингов в неделю.

Для Шумахера первостепенное значение имеет право на частную жизнь. С тех пор как он получил черепно-мозговую травму на склоне недалеко от французского альпийского курорта Мерибель, он держался вдали от глаз общественности.

Попытки некоторых бывших сотрудников продать его фотографии в подавленном состоянии привели к их осуждению в прошлом году. А сообщения о том, что он собирался присутствовать на свадьбе своей дочери Джины в 2024 году, оказались безосновательными.

Ходили слухи, что человек, прозванный первым спортсменом-миллиардером, страдал от псевдокомы, или синдрома «запертого сознания» – состояния, при котором пациенты находятся в сознании и полностью осознают происходящее, но не могут реагировать иначе, чем морганием. Однако несколько источников подтвердили, что даже это мрачное утверждение не соответствует действительности.

«Создается впечатление, что он понимает некоторые вещи, происходящие вокруг, но, вероятно, не все», – сказал один из них.

