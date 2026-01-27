Электроснабжение в Мурманске восстановлено в полном объёме

В Мурманске в полном объеме восстановлено электроснабжение. Об этом сообщил глава региона Андрей Чибис в своем телеграм-канале.

По его словам, в отдельных домах и квартирах управляющие компании и ресурсоснабжающие организации проводят дополнительную настройку подачи электричества.

«Это связано с техническими особенностями работы внутридомовых сетей после восстановления электроснабжения», – пояснил губернатор.

Глава Мурманской области отметил, что работы по ЗАТО Североморск продолжаются.

Перебои с электроснабжением в Мурманской области начались несколько дней назад. В условиях непогоды были разрушены пять опор линий электропередачи. Следственный комитет возбудил уголовное дело.

Мурманск, Анастасия Смирнова

