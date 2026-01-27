Мэр: Мурманск возвращается к нормальной жизни

Мурманск возвращается к нормальной жизни. Об этом сообщил мэр города Иван Лебедев в своем телеграм-канале.
По его словам, городские службы приступили к подключению освещения на улицах и общественных пространствах.
«Уже включено 105 объектов наружного освещения из 173. Остальные объекты будут включаться с этого момента и до утра», – отметил он.
Ранее сообщалось, что в Мурманске восстановлена подача электроснабжения после серьезной энергоаварии. В условиях непогоды були разрушены пять опор линий электропередачи, в результате чего без света остались региональная столица и Североморск. По данному факту возбуждено уголовное дело.
Мурманск, Анастасия Смирнова
