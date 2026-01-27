Свет вернулся в Североморск

В закрытом территориально-административном образовании Североморск в Мурманской области восстановлено электроснабжение. Об этом сообщил глава региона Андрей Чибис в своем телеграм-канале.

«Точечная донастройка по домам и квартирам также будет проведена в ближайшее время», – уточнил он.

Ранее губернатор Мурманской области сообщил о восстановлении электроснабжения в Мурманске.

Авария на электросетях произошла несколько дней назад. В условиях непогоды были разрушены пять опор линий электропередач, в результате чего начались перебои в электроснабжении Мурманска и Североморска. По данному факту возбуждено уголовное дело.

Североморск, Анастасия Смирнова

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube