«Одноклассники» проведут месяц осведомленности об онкологических заболеваниях

Сегодня, 4 февраля, отмечается Всемирный день борьбы против рака. К этой дате социальная сеть «Одноклассники», благотворительные фонды «Онкологика», «Не напрасно» и «Вера» запускают проект осведомленности об онкологических заболеваниях. В соцсети появится специальный раздел, посвященный онкологии, в котором все пользователи смогут ознакомиться с экспертными материалами. Цель проекта – открыто, бережно и широко осветить данную тему.

В тематическом разделе «Месяц борьбы с онкологическими заболеваниями в ОК» пользователи найдут большое количество доступных материалов о профилактике онкологических заболеваний, паллиативной помощи, психологических практиках для преодоления страха, тревоги и выгорания. Также там можно прочитать личные истории людей, столкнувшихся с диагнозом «рак», и узнать, как себя вести, если пациенты с таким диагнозом есть в близком окружении.

На площадке будут проходить прямые эфиры с профильными специалистами и врачами в формате вопросов и ответов. А в финале в группе «Социальные проекты ОК» пройдет экспертный эфир с представителями благотворительных фондов со сбором вопросов от пользователей. К проекту присоединятся и авторы ОК: Константин Нечетов, Наталия Семенова, Сергей Вялов, Любовь Розенберг. Они посетят врача-онколога для консультации и расскажут об этом опыте в своих группах.

Пользователи ОК смогут поддержать проект, установив на аватар тематическую рамку: «Вместе против рака», «Каждый день не напрасно» или «Главное – жить любя». А на «VK Добре» до конца февраля можно будет делать пожертвования в адрес фондов-участников.

