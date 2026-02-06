Мошенники предлагают россиянам «кешбэк» за покупки на маркетплейсах

В России появилась новая мошенническая схема – аферисты предлагают пользователям маркетплейсов получить «кешбэк» за покупки. Об этом сообщили в управлении по борьбе с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий ГУ МВД РФ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

По данным правоохранителей, злоумышленники рассылают сообщения с предложением получить 15% кешбэка за покупки, совершенные на маркетплейсах. В письме находится ссылка на активацию услуги.

Пользователь перенаправляется на сайт-клон банка или маркетплейса, где необходимо ввести логин, пароль и SMS-код. Данные попадают к мошенникам, которые используют их для хищения средств.

В полиции напомнили о рисках перехода по ссылкам из подозрительных сообщений, а также рекомендовали заходить в банк или на маркетплейс только через официальные приложения или сайты, адрес которых лучше вводить вручную.

Тем, кто уже перешел по ссылке и ввел данные, правоохранители советуют сменить все пароли, отключить привязанные карты и обратиться в банк.

Москва, Зоя Осколкова

© 2026, РИА «Новый День»

