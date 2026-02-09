Маск пока передумал колонизировать Марс, сосредоточившись на Луне

Основатель компании SpaceX Илон Маск в воскресенье объявил, что компания откладывает свою цель отправки людей на Марс на второй план, чтобы в первую очередь сосредоточиться на создании лунной базы.

«Для тех, кто не в курсе: SpaceX уже переориентировала свою стратегию на строительство самодостаточного города на Луне, потому что мы потенциально можем достичь этого менее чем за 10 лет, в то время как на Марсе на это потребуется более 20 лет», – написал Маск в своей социальной сети.

Среди трудностей, связанных с колонизацией Марса, Маск назвал сам путь на планету. Он объяснил, что путешествие возможно только тогда, когда планеты выстраиваются в ряд, что происходит каждые 26 месяцев. В то же время миссию на Луну можно «запускать каждые 10 дней».

«Более легкий доступ к естественному спутнику Земли означает, что мы можем гораздо быстрее нарастить объемы запусков, чтобы завершить строительство лунного города», – добавил Илон Маск.

Тем не менее, SpaceX не отказывается от своего проекта на Красной планете и будет стремиться построить город на Марсе и начнет это делать примерно через пять-семь лет, заверил Маск.

Москва, Елена Васильева

