Россияне назвали любимые начинки для блинов

Во время Масленичной недели соцсеть «Одноклассники» и редакция «Здоровье Mail» провели опрос пользователей о том, какие начинки для блинов они предпочитают. В исследовании приняли участие 15 тысяч человек из 50 регионов России.

Так, 57% респондентов ответили, что едят блины несколько раз в год. Еще 26% делают это несколько раз в месяц, а 4% – каждую неделю. Только 7% участников опроса сообщили, что едят блины исключительно во время Масленицы, и 5% заявили, что не едят их вовсе.

71% респондентов предпочитают только домашние блины, всего 5% чаще покупают готовые, и лишь 1% заявили о выборе только готовых вариантов. 23% россиян отметили, что для них важнее вкус, а не способ приготовления блинов.

Интерес к домашним рецептам подтверждается и поведением пользователей «Одноклассников». По данным соцсети, в число наиболее популярных публикаций в рекомендациях раздела «Еда» за последнюю неделю вошли: видеоролик с мастер-классом по приготовлению блинных рулетиков с рыбой, рецепт пышных блинов на кефире и рецепт блинного торта.

Если речь идет о покупке, то чаще всего россияне приобретают блины в магазинах – этот вариант выбрали 28% участников. 7% заказывают в кафе и ресторанах, около 6% – в точках быстрого питания. Однако 58% заявили, что не покупают блины вовсе и готовят их самостоятельно.

Отвечая на вопрос о любимых начинках, респонденты чаще всего называли сметану – 20% голосов. Далее следуют сладкие добавки – варенье, мед или сгущенка (13%), а также творог или сыр (13%) и мясные начинки (12%). Традиционные варианты – сливочное масло и икра – набрали около 10% каждый. Реже участники выбирали фруктовые начинки (3%) или авторские рецепты (1%).

По мнению 28% респондентов самым переоцененным вариантом начинки стал банан с шоколадом. Далее следуют печень (17%), семга и лосось, набравшие около 11%. При этом почти 15% россиян не нравится вкус блинов с красной икрой, а 10% не любят блины со сгущенкой.

Москва, Ангелина Сергеева

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube