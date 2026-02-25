На Алтае алкоголь нельзя будет купить по воскресеньям и в праздники

В Республике Алтай с 1 марта перестанут продавать алкоголь по воскресеньям, в праздники и социально значимые дни. В остальные дни время продажи будет ограничено. Об этом сообщил пресс-секретарь регионального правительства Михаил Максимов.

По его словам, со следующего месяца в республике вводится запрет на торговлю алкоголем магазинах, находящихся в многоквартирных жилых домах.

Как уточнил чиновник, перечень праздников и социально значимых дней, в которые будет запрещено продавать спиртное, ограничивается 14 датами: Новый год, Рождество, День Победы, День защиты детей, День России, День знаний и др.

В регионе также сократят время продажи алкоголя. С понедельника по четверг купить спиртное можно будет с 11:00 до 19:00, в пятницу – с 11:00 до 16:00, а в субботу – с 11:00 до 14:00. Ограничения не коснутся заведений общепита, ресторанов, кафе и баров, пояснил Максимов.

«Бизнес проинформирован о последствиях в случае нарушения установленных требований. В ряде торговых точек уже размещены информационные сообщения для жителей, что с 1 марта вступают в силу ограничения. А те магазины, которые прекращают торговлю алкоголем, они также об этом информируют. Некоторые из них уже даже объявили, что прекращают свою работу», – подчеркнул чиновник (цитата по РИА «Новости»).

Напомним, жесткий запрет на торговлю алкоголем ранее ввели в Вологодской области. В будни спиртное можно приобрести только с 12:00 до 14:00, а в праздничные дни их продажа полностью запрещена. С 1 марта в регионе не смогут продавать алкоголь магазины, вход в которые расположен со стороны подъездов жилых домов.

Горно-Алтайск, Наталья Петрова

