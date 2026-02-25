Ученые: городские воробьи стали чаще набирать вес из-за фастфуда

Городские воробьи стали набирать лишний вес из-за фастфуда. Об этом рассказала «Известиям» секретарь ИПЭЭ РАН, доктор биологических наук Наталья Феоктистова.

Последние исследования показали, что масса тела городских птиц и животных отличается от особей, обитающих за пределами мегаполисов. В настоящее время проблема выражена преимущественно летом.

Дело в том, что в летний период количество уличных точек питания и пищевых отходов увеличивается, а птицы получают легкий доступ к калорийной пище и реже добывают естественный корм.

Такой рацион несет риски для пернатых. «Ожирение может, естественно, привести и к нарушениям сердечно-сосудистой системы, и к ухудшению полета», – отмечает специалист.

Москва, Зоя Осколкова

