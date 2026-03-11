Россияне поделились любимыми блюдами постного меню

Социальная сеть «Одноклассники» провела исследование среди пользователей на тему ограничений в питании во время православного Великого поста. В опросе приняли участие две тысячи человек старше 18 лет.

Как показало исследование, 9% респондентов соблюдают пост строго, еще 15% – частично, а 30% пробуют периодически придерживаться ограничений. При этом 46% опрошенных не соблюдают пост. Среди тех, кто ограничивает свой рацион, чаще всего исключают мясо и колбасы (28%) и сладкое или выпечку (24%), а 14% стараются отказаться сразу от мясного и сладкого.

Главным критерием постного меню для россиян оказалась польза и «легкость» для организма – этот вариант выбрали 43% респондентов. Для 18% важно, чтобы блюда были вкусными и разнообразными, для 17% – недорогими, а для 13% – быстрыми и простыми в приготовлении. Постные блюда чаще всего готовят 1-2 раза в неделю (30%) или реже одного раза в неделю (36%), а каждый день – 18% опрошенных.

Самыми популярными постными блюдами оказались овощные салаты и винегрет (21%), каши и блюда из круп (18%), супы (17%) и блюда из картофеля (16%). В постных рецептах чаще всего используют овощи (27%) и крупы (17%), а также рыбу и морепродукты (12%) – если это допускается в рационе.

Идеи и рецепты постных блюд россияне чаще всего ищут в социальных сетях (29%), у друзей и родных (29%), а также на кулинарных сайтах (27%). Самым удобным форматом рецептов в интернете респонденты назвали пошаговые текстовые рецепты с фото (38%), на втором месте – видеорецепты (30%). Более 75% опрошенных хотели бы видеть больше постных рецептов и подборок в интернете, чтобы разнообразить свой рацион. Например, в этом году в ОК доступна подборка рецептов постных блюд от автора соцсети, шеф-повара Григория Мосина.

