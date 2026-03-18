Половина россиян старше 45 лет готовы учиться новому

Больше половины россиян старше 45 лет решаются на перемены и реализуют планы, которые давно откладывали. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного образовательным холдингом Skillbox совместно с социальной сетью «Одноклассники» и сервисом маркетинговых исследований Anketolog.ru. В исследовании приняли участие 1,5 тысячи человек, проживающих преимущественно в городах-миллионниках России.

72% респондентов отметили, что после 45 лет располагают бóльшим количеством времени, чем раньше. Освободившийся ресурс они направляют на новые занятия и саморазвитие: почти половина (48%) рассматривают обучение как способ дополнительного дохода, 46% – как источник удовольствия и интереса, а 43% – для умственной «зарядки».

Согласно опросу, сегодня больше всего времени россияне в зрелом возрасте тратят на дом и быт (46%), интернет и социальные сети (38%) и работу или подработку (37%). Но приоритеты у них меняются – респонденты хотели бы уделять больше времени путешествиям (57%), заботе о здоровье (36%) и дополнительному заработку (33%). Почти каждый пятый (19%) отмечает, что хотел бы чаще посвящать время освоению нового и обучению.

Большинство (63%) участников опроса подчеркивают, что желание учиться связано с личной мотивацией, а не с ожиданиями со стороны близких. При этом около трети (30%) отмечают, что обучение помогает им быть полезными семье или чувствовать большую включенность в жизнь родных. Обучение для большинства респондентов связано с позитивными эмоциями: 66% испытывают интерес, 36% – воодушевление, 24% – гордость за себя. Тревогу при начале обучения отмечают лишь 5% опрошенных.

Среди занятий, которые россияне старше 45 лет уже начали осваивать, лидируют здоровый образ жизни (34%), навыки для дополнительного дохода (30%) и компьютерные и цифровые навыки (20%). Также респонденты занимаются кулинарией (17%), освоением новых профессии (16%), изучением языков (13%), психологией (11%) и творчеством (6%). Среди направлений, которые россияне назвали наиболее интересными для обучения, – онлайн-профессии (35%), навыки работы в цифровой среде (31%), финансовая грамотность (27%), иностранные языки (23%), здоровье и нутрициология (17%).

Аудитория 45+ готова учиться в цифровой среде – почти половина (44%) предпочитают онлайн-курсы как основной формат обучения. Каждый четвертый опрошенный (24%) выбирает офлайн-занятия в группе, видеоролики в социальных сетях – 17%. Индивидуальные занятия рассматривают 15% россиян.

Москва, Ангелина Сергеева

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube