Математики доказали: мода повторяется каждые 20 лет

Мода циклична, а тенденции повторяются через каждые 20 лет. Об этом говорится в математическом исследовании, проведенном Северо-Западным университетом США.

Исследователи проанализировали около 37 000 изображений женской одежды за период с 1869 года по настоящее время, создав крупнейшую и наиболее полную базу данных модной одежды. Результаты, представленные в Денвере на конференции Американского физического общества, показывают, что этот цикл в последние годы фрагментируется: тенденция, отражающая большее разнообразие и многообразие в современном мире моды. Авторы исследования каталогизировали основные характеристики одежды, такие как длина подола, тип выреза и положение талии, преобразовав их в измеримые числовые данные. Для их анализа они затем построили математическую модель, основанную на идее, что, когда стиль становится слишком распространенным, дизайнеры, как правило, дистанцируются от него, но не до такой степени, чтобы сделать новую и купленную одежду непригодной для использования. Результаты четко указывают на циклический характер: хотя мода постепенно развивается, взлеты и падения тенденций следуют закономерности, достигающей пика примерно каждые 20 лет. Это особенно заметно на примере длины подола: за последнее столетие юбки неоднократно удлинялись и укорачивались, например, от более консервативных моделей 1950-х годов до мини-юбок конца 1960-х годов и так далее.

Москва, Елена Васильева

