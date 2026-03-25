ИИ отправил в запрещенку детского автора Драгунского – за фамилию

Алгоритм искусственного интеллекта определил детского писателя Виктора Драгунского в запрещенку. Произошло это на этапе анализа художественной литературы на предмет пропаганды запрещенных веществ. «Вещества» ИИ нашел в фамилии писателя сообщил гендиректор издательства «Эксмо» Евгений Капьев.

Автор «Денискиных рассказов» попал под подозрение из-за корня «Драг» (сленговое название наркотиков от английского «drug» – прим. ред) в фамилии, уточнил издатель.

«Все это приходится проверять и вычищать вручную!», – посетовал Капьев.

Сам Драгунский отреагировал на забавный факт с юмором.

«Это, конечно, очень смешно. Напоминает какой-то сатирический рассказ, но его надо ещё написать. Может, я напишу», – предположил он в интервью Радио РБК.

Москва, Елена Васильева

