Возможно, найдены останки д'Артаньяна. Ведется экспертиза ДНК

Останки Шарля де Баца де Кастельмора – четвертого мушкетера д'Артаньяна – возможно, наконец-то были найдены в церкви недалеко от Маастрихта, что подтверждает теорию французского историка Одиль Бордаз.

Об этом сообщают несколько голландских СМИ, например, DutchNews.

В 2008 году учёный выдвинул гипотезу, что д'Артаньян, возможно, был похоронен «поспешно, как это было принято во время войны» в церкви, примыкающей к французскому военному лагерю в Вольдере. Д'Артаньян, командующий элитным корпусом дворян короля Людовика XIV, погиб в бою в 1673 году во время французской осады Маастрихта, вероятно, от ранения мушкетной пулей. Захоронение не было зафиксировано в церковных архивах, и никаких других свидетельств найдено не было. Но в феврале пол церкви обрушился, обнажив скелет, а также остатки мушкетной пули, застрявшей в груди, и французскую монету.

«Тело было найдено там, где когда-то стоял алтарь», – сообщил диакон Йос Валке изданию L1Nieuws.

«Там были похоронены только члены королевской семьи или другие высокопоставленные лица», – добавил он. ДНК, взятая из зубов скелета, в настоящее время сравнивается с ДНК потомка члена семьи де Бац. Д'Артаньян был правой рукой Людовика XIV в вопросах шпионажа, секретных миссий и личной охраны. Когда известие о его смерти достигло короля, он сказал своей жене Марии Терезии: «Я потерял д'Артаньяна, которому я безоговорочно доверял и который был способен на всё».

Малоизвестная историческая личность, он прославился на весь мир лишь после публикации в 1844 году работы Александра Дюма «Три мушкетера». Книга, имеющая мало общего с реальностью, представляет Д'Артаньяна как четвертого мушкетера наряду с Арамисом, Портосом и Атосом, и сделала его поистине бессмертным: в Маастрихте, например, есть статуя, изображающая его как символ «мужества и дружбы».

Москва, Елена Васильева

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube