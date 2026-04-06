«Одноклассники» запустили эксклюзивный проект о здоровом питании

В социальной сети «Одноклассники» стартует видеопроект «Кухня с Дадали». Один из основоположников российской нутрициологии, профессор Владимир Дадали и приглашенный эксперт будут разбирать нутриентный состав продуктов и делиться секретами приготовления блюд для сбалансированного питания.

Образовательные видеоролики будут выходить в группе Школы здоровья В.А. Дадали в ОК с 7 апреля по 13 мая. Проект о здоровом питании состоит из 20 серий. Зрителям покажут, что питаться правильно не так уж и трудно, как кажется на первый взгляд: составить сбалансированный рацион можно из доступных продуктов, а рецепты полезных блюд совсем не сложные.

«Мы сделали этот проект как серию видеоуроков, в которых рассказываем доступно о сложном – о том, как устроен организм, с понятными примерами и рецептами. Мы буквально сидим на домашней кухне, разделяя с вами все процессы приготовления блюд. «Одноклассники» – народная соцсеть, и здесь особенно ценят контент, который можно применить в жизни сразу. В проекте мы объясняем, что сбалансированное питание – это не про жесткие ограничения, а про понятные решения на каждый день и внимательное отношение к себе», – комментирует профессор Владимир Абдулаевич Дадали.

7 апреля в группе Школы здоровья В. А. Дадали станут доступны первые пять серий проекта. Далее ролики будут выходить три раза в неделю – по понедельникам, средам и пятницам – до 13 мая. Проект «Кухня с Дадали» пройдет эксклюзивно в ОК.

Москва, Ангелина Сергеева

